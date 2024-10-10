Ураган «Милтон» достиг Флориды
Ураган «Милтон» достиг побережья штата Флорида в США
Ураган «Милтон» достиг побережья штата Флорида в США со скоростью ветра почти в 200 км/час, сообщает РИА Новости.
«Максимальная скорость ветра достигает 193 км/ч», — указывает агентство со ссылкой на Национальный метеорологический центр США.
Сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало.
Ранее в СМИ напомнили предупреждение Владимира Жириновского о катастрофе в США после сильного урагана.
Ураган «Милтон» может стать одним из самых разрушительных в истории страны.