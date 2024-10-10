Ураган «Милтон» достиг Флориды

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Ураган «Милтон» достиг побережья штата Флорида в США со скоростью ветра почти в 200 км/час, сообщает РИА Новости .

«Максимальная скорость ветра достигает 193 км/ч», — указывает агентство со ссылкой на Национальный метеорологический центр США.

Сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало.

Ранее в СМИ напомнили предупреждение Владимира Жириновского о катастрофе в США после сильного урагана.

Ураган «Милтон» может стать одним из самых разрушительных в истории страны.