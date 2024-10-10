Жириновский предупреждал США о катастрофе из-за урагана

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский более 20 лет назад предупреждал США о затоплении из-за разрушительного урагана, пишет Газета.ru .

Политик сделал заявление 28 января 2003 года, адресуя свои слова президенту США Джорджу Бушу — младшему.

«Ночью наши ученые чуть-чуть изменят гравитационное поле Земли, и твоя страна будет под водой. 24 часа, и вся страна твоя будет под водой!» — указывал глава ЛДПР.

На США надвигается ураган «Милтон», развивая скорость ветра до 200 км/час. Он может стать одним из самых разрушительных в истории страны.

Власти штата Флорида, который попадет под удар стихии, провели эвакуацию населения.

Российский МИД предупредил сограждан о принятии мер предосторожности при посещении Флориды.