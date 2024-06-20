Ураган «Эдгар» убил человека в Москве

сегодня в 14:55

Baza: один человек погиб во время смерча в Москве

Обрушившийся на столицу ураган «Эдгар» унес жизнь мужчины — на него рухнуло поваленное ветром дерево, сообщает Baza .

Инцидент произошел около парка «Дубки» в Тимирязевском районе города. Москвича придавило деревом. Пострадавшему вызвали скорую помощь, но он умер до приезда медицинской бригады.

Этот случай падения дерева в Москве не единичный. Еще одно зеленое насаждения, не выдержав шквала, рухнуло сразу на 7 автомобилей. А в районе аэропорт упавшее дерево раздавило автомобиль, в котором находился водитель. Мужчине потребовалась помощь спасателей.

Из-за непогоды в столицы закрыты парки, а жителей призывают не выходить на улицу.