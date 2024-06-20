В Москве дерево упало на джип с водителем внутри

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SHOT: спасатели в Москве достают водителя из автомобиля, на которое упало дерево

Из-за урагана и мегаливня дерево обрушилось на автомобиль в столице. В этот момент в его салоне находился человек, сообщает SHOT.

На улице Академика Ильюшина ветер вырвал с корнем дерево. Оно упало на автомобиль Mitsubishi. Внутри в этот момент находился водитель.

Спасатели уже выехали на место происшествия и достают пострадавшего.

По предварительным данным, от удара стихии по столице пострадали 7 человек.

Ранее власти Москвы призвали жителей не выходить на улицу в связи с неблагоприятными погодными условиями. Автомобилистов попросили не ставить транспортные средства возле деревьев.