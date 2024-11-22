Упавшие из-за ветра деревья в Подмосковье повредили 27 автомобилей
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В результате сильного ветра в 13 округах Московской области произошло падение деревьев, которые повредили 27 автомобилей, сообщает РИА Новости.
«Повреждены 27 автомашин в 13 городских округах», — заявил представитель экстренных служб.
При этом, по его словам, отключений электроснабжения из-за неблагоприятных погодных условий в Подмосковье не зафиксировано.
Собеседник агентства добавил, что в результате непогоды повреждений кровель и фасадов зданий, а также падений слабозакрепленных конструкций не зарегистрировано.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.
Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.