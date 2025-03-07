Упал без сознания: решившего стать стриптизером россиянина парализовало в Паттайе

Стриптизера Ивана Ш., работавшего в РФ, парализовало, когда он шел в спортивный зал в Таиланде, его экстренно доставили в больницу, сообщает SHOT .

Мужчина недавно прилетел в тайскую Паттайю, он отправился туда на заработки, хотел устроиться стриптизером и фитнес-тренером. Но в один из дней по дороге в тренажерный зал на тренировку рухнул без сознания.

Очевидцы вызвали мужчине скорую помощь. Пациента экстренно госпитализировали с инсультом. На сегодняшний день он находится в тяжелом состоянии, у него парализована левая сторона тела.

Близкие россиянина сообщили, что у спортсмена был сильный стресс из-за развода, а жара в Паттайе ухудшила его состояние. Иван Ш. в последнее время жил в Казахстане, там он развелся с женой, которой также оставил маленькую дочку. Из-за судов его депортировали из Алма-Аты на 90 дней, тогда мужчина решил заработать в Таиланде.

Ранее спортсмен на здоровье не жаловался. Мужчина — мастер спорта по пауэрлифтингу. Он принимал участие в турнирах в России и за рубежом.