Unitel: 7 членов экипажа разбившегося в Боливии самолета выжили

сегодня в 06:25

Семь из восьми членов экипажа разбившегося в Боливии самолета выжили, их госпитализировали, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканала Unitel.

«Экипаж самолета состоял из восьми человек, семь мы спасли, их отвезли в медицинские центры. Один член экипажа числится пропавшим», — рассказал директор местной пожарной службы Павел Товар.

Предварительно известно, что самолет доставлял новые банкноты, предназначенные для пополнения Центрального банка Боливии.

Минимум 15 человек погибли и несколько пострадали в результате падения самолета на трассе в Боливии.

Самолет Hercules, принадлежащий ВВС Боливии, упал в городе Эль-Альто на дорогу, где было оживленное движение транспорта.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.