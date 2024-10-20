Умственно отсталый мужчина названивал дочке экс-депутата Госдумы Худякова

Дочке бывшего депутата Госдумы Романа Худякова весной 2023 года названивал и говорил непристойности 46-летний мужчина, у которого было отставание в развитии. Экс-парламентарий написал на инвалида заявление в полицию, сообщает Baza .

Весной 2023 года подруга дочери Худякова Кати взяла у нее телефон, чтобы совершить звонок. Случайно набрала не тот номер и дозвонилась до некоего 46-летнего Владимира. После чего сразу положила трубку.

По словам девочки, инвалид на протяжении трех месяцев названивал на этот номер Кате и говорил неприличные вещи. Ее отец, Роман Худяков, написал заявление в полицию.

Через некоторое время сотрудники правоохранительных органов нашли звонившего — Владимира из подмосковного Одинцова. Оказалось, что у него есть инвалидность. Он остановился в развитии примерно на уровне 10-13 лет.

Владимир объяснял своей матери, что не знал о несовершеннолетнем возрасте своей собеседницы. На заставке в мессенджере у нее, по его словам, стояло фото взрослой женщины.

Следователи выяснили, что инициатором разговоров мужчина был не всегда. Катя вместе с подругой несколько дней подряд звонила Владимиру сама.

Экспертиза выяснила, что мужчина не склонен к сексуальным отношениям с несовершеннолетними, и у него нет сексуальных расстройств. Несмотря на это, по решению суда Владимира отправили в психиатрическую больницу. Он не понимает, почему там оказался.

Ранее православного блогера Роммеля задержали за, предположительно, растление 10-летней девочки. Он жил вместе с ней и 46-летней коллегой.