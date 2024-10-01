Православного блогера Роммеля задержали за изнасилование 10-летней девочки

Роммель попал под подозрение о сексуальном насилии над четвероклассницей в начале текущего года. Мужчина работал в городском некрополе и сожительствовал с 46-летней коллегой и ее 10-летней дочерью. В какой-то момент Клауд переселил школьницу к себе в комнату и сделал героиней своего православного YouTube-канала.

Прошедшей зимой Роммеля застали в постели с полураздетой девочкой. При этом Клауд уверял, что лишь делал ей «медицинский массаж». Заявление в полицию подала крестная мать четвероклассницы.

Примечательно, что незадолго до случившегося Роммель опубликовал очередное видео, в котором рассказал об отношениях с матерью девочки. По его словам, ребенок вынужден «нести свой крест и идти на голгофу», а приют для нее станет лучшим решением, чем возвращение в семью. Девочка также попросила отправить ее в приют, где она и живет в настоящее время.

По факту случившегося возбудили уголовное дело, однако Роммель оперативно отправился на СВО, где блогер продолжал рассказывать о своей жизни в местных школах и писал отчеты о жизни девочки. Недавно Клауд вернулся в Петербург с осколочным ранением.

Правоохранительные органы задержали Роммеля, в ближайшее время ему должны избрать меру пресечения. По словам задержанного, он стал религиозен после ранения во время первой поездки на Донбасс в 2014 году. Затем он совершил паломничество, оборвал связи с родней и переехал в Петербург.

Ранее стало известно, что в Москве 15-летний подросток поймал педофила-мигранта «на живца» и сдал в полицию. Пришедший на встречу извращенец прямо заявил, что хочет заняться с юношей сексом.