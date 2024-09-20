В Москве подросток поймал киргиза-педофила и сдал его полицейским
Подросток в Москве смог задержать на свидании предполагаемого мигранта-педофила
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15-летний московский подросток поймал педофила-мигранта «на живца» и сдал любвеобильного иностранца в полицию, сообщает MK.ru.
По словам юноши, в мессенджер ему стал написывать и присылать интимные фото незнакомец. Несмотря на все просьбы завершить общение, мужчина настойчиво продолжал писать подростку похабные тексты.
Подросток предложил мужчине провести встречу в Измайловском парке. При этом он взял с собой друга — тот спрятался неподалеку.
Пришедший извращенец прямо сказал, что хочет заняться сексом с юношей. После это ребята скрутили педофила и вызвали правоохранительные органы, которые и задержали развратника.
Им оказался 21-летний уроженец Кыргызстана. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.