В Москве подросток поймал киргиза-педофила и сдал его полицейским

По словам юноши, в мессенджер ему стал написывать и присылать интимные фото незнакомец. Несмотря на все просьбы завершить общение, мужчина настойчиво продолжал писать подростку похабные тексты.

Подросток предложил мужчине провести встречу в Измайловском парке. При этом он взял с собой друга — тот спрятался неподалеку.

Пришедший извращенец прямо сказал, что хочет заняться сексом с юношей. После это ребята скрутили педофила и вызвали правоохранительные органы, которые и задержали развратника.

Им оказался 21-летний уроженец Кыргызстана. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.