Умерла старейшая актриса «Ленкома» Нина Горшкова

В возрасте 90 лет скончалась народная артистка России Нина Горшкова. Она была старейшей актрисой Московского государственного театра «Ленком Марка Захарова», сообщает ТАСС .

«Нина Павловна Горшкова умерла сегодня после продолжительной болезни. Ей было 90 лет», — заявили в пресс-службе театра.

Нина Горшкова родилась в 1934 году в Москве. В 1959 году Нина Павловна закончила Театральный институт имени Щукина, а в 1961 году поступила на службу в «Ленком». За 64 года работы в театре Горшкова получила известность благодаря ролям в спектаклях «Ночное чудо», «Автоград XXI», «Ромул Великий», «Бременские музыканты», «Лабиринт», «Музыка на 11 этаже» и многих других.

«Ленком Марка Захарова» отметил неоценимый вклад Горшковой в развитие театрального искусства, а также выразил соболезнования родным и близким актрисы.

Ранее заброшенную могилу звезды советских сказок обнаружили на старом кладбище в Ялте. Дочь артиста обратилась за помощью с благоустройством могилы, чтобы поклонники могли прийти и почтить его память.