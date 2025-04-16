Умерла старейшая актриса «Ленкома» Нина Горшкова
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В возрасте 90 лет скончалась народная артистка России Нина Горшкова. Она была старейшей актрисой Московского государственного театра «Ленком Марка Захарова», сообщает ТАСС.
«Нина Павловна Горшкова умерла сегодня после продолжительной болезни. Ей было 90 лет», — заявили в пресс-службе театра.
Нина Горшкова родилась в 1934 году в Москве. В 1959 году Нина Павловна закончила Театральный институт имени Щукина, а в 1961 году поступила на службу в «Ленком». За 64 года работы в театре Горшкова получила известность благодаря ролям в спектаклях «Ночное чудо», «Автоград XXI», «Ромул Великий», «Бременские музыканты», «Лабиринт», «Музыка на 11 этаже» и многих других.
«Ленком Марка Захарова» отметил неоценимый вклад Горшковой в развитие театрального искусства, а также выразил соболезнования родным и близким актрисы.
Ранее заброшенную могилу звезды советских сказок обнаружили на старом кладбище в Ялте. Дочь артиста обратилась за помощью с благоустройством могилы, чтобы поклонники могли прийти и почтить его память.