Заброшенную могилу звезды советских сказок Катышева нашли в Ялте
Фото - © «Варвара-краса, длинная коса» (1970) / Кадр из фильма
В Ялте обнаружили заброшенную могилу звезды советских сказок — актера Алексея Катышева. Журналистка нашла захоронение на старом кладбище, сообщает aif.ru.
Об обнаружении могилы стало известно во время передачи «Малахов» на телеканале «Россия 1». По словам журналистки, возникает ощущение, что захоронение не навещали с момента похорон — памятника нет, стоит крест с металлической табличкой. Дочь артиста Яна Катышева обратилась за помощью.
«Мы были бы очень рады, если бы вы нам оформили могилку, памятник сделали. Хотим, чтобы люди, которые смотрят сказки с ним, могли прийти и положить цветы. У нас нет возможности этого сделать», — высказалась она.
Алексей Катышев умер 30 ноября 2006 года в возрасте 57 лет. Актер известен по ролям в советских сказках режиссера и сценариста Александра Роу «Варвара-краса, длинная коса» и «Огонь, вода и… медные трубы».
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