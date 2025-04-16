Заброшенную могилу звезды советских сказок Катышева нашли в Ялте

Об обнаружении могилы стало известно во время передачи «Малахов» на телеканале «Россия 1». По словам журналистки, возникает ощущение, что захоронение не навещали с момента похорон — памятника нет, стоит крест с металлической табличкой. Дочь артиста Яна Катышева обратилась за помощью.

«Мы были бы очень рады, если бы вы нам оформили могилку, памятник сделали. Хотим, чтобы люди, которые смотрят сказки с ним, могли прийти и положить цветы. У нас нет возможности этого сделать», — высказалась она.

Алексей Катышев умер 30 ноября 2006 года в возрасте 57 лет. Актер известен по ролям в советских сказках режиссера и сценариста Александра Роу «Варвара-краса, длинная коса» и «Огонь, вода и… медные трубы».

Ранее рэпера и лидера андеграунд-группы Kunteynir Пашу Техника (Павла Ивлева) похоронили на подмосковном Николо-Архангельском кладбище. РИАМО опубликовало кадры с могилы скандального музыканта и звезды соцсетей.