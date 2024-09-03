Умерла пострадавшая после атаки дронов ВСУ на Саратов

Врачи не смогли спасти 40-летнюю пострадавшую при атаке украинских беспилотников на Саратов, она скончалась, сообщает SHOT .

26 августа дроны противника атаковали 38-этажный ЖК «Волга Скай» в Саратове. Пострадавшая жила на 28 этаже и в момент нападения спала. Ее доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Медики неделю бороли за жизнь пациентки. Она приходила в сознание ненадолго, ей сделали две операции, но в итоге женщина умерла.

Дроны ВСУ 26 августа врезались в два многоэтажных дома в Саратове и Энгельсе. В результате нападения в этих городах пострадали четыре человека.