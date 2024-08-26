SHOT: пострадавшая при атаке дрона на ЖК в Саратове получила осколочные ранения

Пострадавшая при атаке дрона украинской армии по 38-этажному ЖК «Волга Скай» в Саратове получила множественный осколочные ранения. 40-летнюю Гульнару продолжают оперировать, сообщает SHOT .

Состояние женщины оценивается как тяжелое. Она является сотрудником компании, которая занимается установкой кондиционеров и отопительных систем. Гульнара живет в той самой квартире на 258 этаже, куда пришелся основной удар БПЛА.

Очевидцы запечатлели момент удара дрона по многоэтажке. По предварительным данным, это был беспилотник самолетного типа по аэродинамической схеме «утка». В результате атаки пострадали четыре человека.

Еще одна беременная жительница ЖК «Волга Скай» могла пострадать во время атаки украинского БПЛА, так как удар дрона пришелся на ее квартиру, расположенную на одном из верхних этажей. По данным жильцов, женщина избежала последствий атаки ВСУ, потому что уехала рожать до попадания украинского дрона по дому.