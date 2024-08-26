сегодня в 08:23

Опубликованы кадры прилета украинского БПЛА по жилому дому в Саратове

Очевидцы запечатлели момент удара украинского беспилотника по жилому дому в Саратове, сообщает SHOT .

Дрон влетел в 38-этажный жилой комплекс «Волга Скай». По предварительным данным, это был беспилотник самолетного типа по аэродинамической схеме «утка».

Судя по опубликованному видео, БПЛА летит хвостовой частью вперед, что характерно для «уток».

Ранее беспилотники с такой аэродинамической системой уже применялись ВСУ. В том числе киевский режим пользовался ими при попытке атаки Москвы.

При атаке БПЛА на жилой комплекс в Саратове пострадали четыре человека. Одна жительница ЖК находится в тяжелом состоянии, за ее жизнь борются врачи.