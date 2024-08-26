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Четыре человека пострадали в результате атаки украинского БПЛА по Саратову

В результате атаки украинского беспилотника по жилому дому в Саратове пострадали четыре человека, сообщает « 112 ».

Инцидент произошел 26 августа утром. Украинский БПЛА влетел в 38-этажный жилой комплекс «Волга Скай» в Саратове.

По предварительным данным, в результате атаки четыре человека пострадали. Одна женщина находится в тяжелом состоянии.

В самом здании жилого комплекса были повреждены несколько квартир.

На месте происшествия работают экстренные службы города.

Ранее стало известно, что средства ПВО сбили украинские беспилотники в Саратовской области. Дроны попали в жилые дома в Саратове и Энгельсе. При атаке БПЛА на последний город было повреждено почти два десятка автомобилей.