В результате атаки беспилотников в Саратове и Энгельсе повреждены жилые дома
Силы ПВО утром ликвидировала БПЛА в Саратовской области, обломки попали в жилые дома в Саратове и Энгельсе, сообщил в Telegram-канале губернатор Роман Бусаргин.
«Ранним утром средствами ПВО ликвидированы БПЛА. Есть факты попадания обломков в жилые дома в Саратове и Энгельсе», — написал он.
Губернатор добавил, что все экстренные службы работают в усиленном режиме.
Ранее средства ПВО уничтожили украинский БПЛА в Брянской области.