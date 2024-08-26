В результате атаки беспилотников в Саратове и Энгельсе повреждены жилые дома Происшествия сегодня в 06:20

Силы ПВО утром ликвидировала БПЛА в Саратовской области, обломки попали в жилые дома в Саратове и Энгельсе, сообщил в Telegram-канале губернатор Роман Бусаргин.

«Ранним утром средствами ПВО ликвидированы БПЛА. Есть факты попадания обломков в жилые дома в Саратове и Энгельсе», — написал он. Губернатор добавил, что все экстренные службы работают в усиленном режиме. Ранее средства ПВО уничтожили украинский БПЛА в Брянской области.