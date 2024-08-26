ПВО сбила в Брянской области украинский БПЛА

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Силы ПВО уничтожили украинский БПЛА в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале .

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО министерства обороны РФ», — написал он.

В результате атаки никто не пострадал, разрушений нет. На месте работают экстренные службы.

Ранее украинские войска ночью 24 августа попытались совершить террористическую атаку, нанеся удар беспилотниками по трем регионам России.