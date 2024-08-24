Российские войска отразили ночной налет беспилотников ВСУ на три области РФ

сегодня в 07:25

Минобороны: ВС РФ отразили ночной налет дронов ВСУ на три российские области

Однако войскам ПВО ВС РФ удалось уничтожить в воздухе семь БПЛА противника самолетного типа. Пять украинских дронов ликвидировали недалеко от Воронежа.

Также Киев пытался атаковать Белгородскую и Брянскую области. В каждой из них сбили по одному беспилотнику ВСУ.

Ранее украинские военные пытались атаковать Курчастовскую АЭС с помощью дрона. В Сети появилась фотография беспилотника.