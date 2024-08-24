Российские войска отразили ночной налет беспилотников ВСУ на три области РФ
Минобороны: ВС РФ отразили ночной налет дронов ВСУ на три российские области
Украинские войска ночью 24 августа попытались совершить террористическую атаку, нанеся удар беспилотниками по трем регионам России, сообщает Минобороны.
Однако войскам ПВО ВС РФ удалось уничтожить в воздухе семь БПЛА противника самолетного типа. Пять украинских дронов ликвидировали недалеко от Воронежа.
Также Киев пытался атаковать Белгородскую и Брянскую области. В каждой из них сбили по одному беспилотнику ВСУ.
Ранее украинские военные пытались атаковать Курчастовскую АЭС с помощью дрона. В Сети появилась фотография беспилотника.