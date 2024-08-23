Опубликованы фото дрона, сбитого у Курчатовской АЭС

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ТАСС публикует фотографии украинского беспилотника, который был сбит недалеко от Курчатовской АЭС в Курской области.

На кадрах видно, как на земле валяются обломки дрона-камикадзе. Рядом лежит взрывчатка, которую тот нес.

Совершение акта ядерного терроризма помогли пресечь российские средства радиоэлектронной борьбы. Они ликвидировали БПЛА, на подлете к атомной электростанции.

В результате дрон рухнул в непосредственной близости к хранилищу отработанного ядерного топлива.