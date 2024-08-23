Дрон-камикадзе ВСУ пытался ударить по Курчатовской АЭС
Фото - © Telegram-канал Президента Украины Владимира Зеленского
Минувшей ночью Украина попыталась нанести удар по Курчатовской АЭС в Курской области при помощи дрона-камикадзе, сообщает ТАСС.
По данным источника, беспилотник удалось сбить недалеко от расположенной в Курчатове атомной электростанции.
БПЛА нашли рядом с хранилищем отработанного ядерного топлива АЭС.
Произошедшее минувшей ночью источник назвал ядерным терроризмом.
Официальных комментариев по поводу ЧП в данный момент нет.