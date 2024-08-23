Дрон-камикадзе ВСУ пытался ударить по Курчатовской АЭС

сегодня в 09:19

Минувшей ночью Украина попыталась нанести удар по Курчатовской АЭС в Курской области при помощи дрона-камикадзе, сообщает ТАСС .

По данным источника, беспилотник удалось сбить недалеко от расположенной в Курчатове атомной электростанции.

БПЛА нашли рядом с хранилищем отработанного ядерного топлива АЭС.

Произошедшее минувшей ночью источник назвал ядерным терроризмом.

Официальных комментариев по поводу ЧП в данный момент нет.