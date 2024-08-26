Поехала рожать и спаслась: жительница ЖК в Саратове чудом не застала удар БПЛА

сегодня в 10:51

Украинский БПЛА попал по квартире уехавшей рожать жительницы ЖК в Саратове

Беременная жительница ЖК «Волга Скай» в Саратове могла пострадать во время атаки украинского БПЛА, так как удар дрона пришелся на ее квартиру, расположенную на одном из верхних этажей, сообщает SHOT .

По данным жильцов, женщина избежала последствий атаки ВСУ, потому что уехала рожать до попадания украинского дрона по дому.

Беременная жила в студии на одном из верхних этажей ЖК «Волга Скай». Ночью у нее начались схватки.

Женщина уехала в роддом, а около 6 часов утра по жилому комплексу был совершен прилет. В результате повреждены несколько квартир.

Молодой матери предстоит вернуться с младенцем в разрушенное жилье.

Украинский БПЛА влетел в 38-этажный ЖК «Волга Скай» в Саратове в понедельник. Пострадали четыре человека.