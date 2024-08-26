Поехала рожать и спаслась: жительница ЖК в Саратове чудом не застала удар БПЛА
Украинский БПЛА попал по квартире уехавшей рожать жительницы ЖК в Саратове
Фото - © Telegram-канал SHOT
Беременная жительница ЖК «Волга Скай» в Саратове могла пострадать во время атаки украинского БПЛА, так как удар дрона пришелся на ее квартиру, расположенную на одном из верхних этажей, сообщает SHOT.
По данным жильцов, женщина избежала последствий атаки ВСУ, потому что уехала рожать до попадания украинского дрона по дому.
Беременная жила в студии на одном из верхних этажей ЖК «Волга Скай». Ночью у нее начались схватки.
Женщина уехала в роддом, а около 6 часов утра по жилому комплексу был совершен прилет. В результате повреждены несколько квартир.
Молодой матери предстоит вернуться с младенцем в разрушенное жилье.
Украинский БПЛА влетел в 38-этажный ЖК «Волга Скай» в Саратове в понедельник. Пострадали четыре человека.