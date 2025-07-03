Эксперт напомнил о льготах и субсидиях на коммунальные платежи

С 1 июля в России тарифы на жилищно-коммунальные услуги увеличились в среднем на 11,9%, а в некоторых регионах превысил 20%. Известный российский журналист и телеведущий Армен Гаспарян рассказал в Telegram-канале о причинах роста тарифов и о возможности сократить расходы на их оплату для некоторых категорий граждан.

Среди причин роста Гаспарян назвал рост цены на ресурсы, от которых зависит отрасль ЖКХ и поставка коммунальных услуг, необходимость поддерживать работоспособность и модернизировать коммунальные сети для бесперебойной подачи ресурсов, обновлять оборудование и другие работы.

«Экономика так работает: растут цены на ресурсы — подтягиваются и платежи за услуги с использованием этих ресурсов. Один из важных факторов — цена газ. Для отрасли ЖКХ и энергопредприятий он подорожал сразу на 21,3%. И это не абстрактная цифра. Для Москвы, к примеру, газ — это не только про плиту на кухне, это еще и про выработку электроэнергии и тепла, а значит и про отопление с подогревом воды. В итоге в среднестатистической платежке москвича доля газа и зависящих от него услуг доходит почти до 80% от всей коммуналки», — рассказал Армен Гаспарян.

Эксперт напомнил, что в стране действуют льготы и субсидии, которые помогают отдельным категориям граждан сокращать расходы на «коммуналку». Например, благодаря субсидиям можно возместить часть оплаченной суммы за жилищно-коммунальные услуги, если на их оплату уходит больше определенной доли семейного бюджета. На федеральном уровне эта доля составляет 22% совокупного семейного дохода, но регионы по своему усмотрению могут его снижать.

«Например, в Московской, Нижегородской, Ярославской областях и многих других регионах используется федеральный стандарт 22%. В Краснодарском крае и Бурятии — тоже, но с уточнениями: в первом он снижен до 15% для многодетных семей, а во втором — до 10% для проживающих во временном жилье (например, возведенном на время строительства БАМа). В Татарстане — 21%, в Тюменской области — 20%, в Петербурге — 14%, а в Москве — 10%. В некоторых регионах используется сложная система, зависящая от категории и совокупных доходов семей», — пишет Гаспарян.

Эксперт призывает не забывать проверять свое право на льготы, следить за тем, какая доля семейного бюджета уходит на оплату ЖКУ и какой региональный стандарт действует в регионе проживания. «Это возможность сократить свои расходы», напоминает он.