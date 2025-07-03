53 параметра безопасности: сколько брендов купальников соответствуют требованиям

Специалисты из Роскачества проверили качество женских купальников разных брендов. Оказалось, что из 21 марки только 3 полностью соответствуют всем обязательным стандартам, сообщает РИА Новости .

Эксперты исследовали купальники сразу по 53 параметрам безопасности. Среди всех участников лучшими оказались купальники от трех производителей: российской компании Karosport и двух китайских брендов — Incanto и 25Degrees.

Специалисты проверяли в том числе купальники популярных марок, таких как Adidas, Puma, Reebok, Fila, Calzedonia, Tezenis, а также Befree, «Черемушки», Mark Formelle, Belle You, Joss, Emdi, Bonafide, Termit, Women’s Secret, Edge Planet и Tribuna.

Из 21 торговой марки только 9 полностью соответствуют стандартам Технического регламента. Еще 9 марок хоть и соблюдают базовые требования ТР ТС, но не дотягивают до высоких стандартов Роскачества.

У остальных товаров обнаружены разного рода нарушения, в том числе плохая воздухопроницаемость ткани и быстрое выцветание при контакте с потом или морской водой.