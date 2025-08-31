Больше двух недель столичные медики боролись за жизнь Елены З., которая потеряла сознание в поезде Волгоград — Москва из-за инсульта, но осталась без помощи, так как прибывшие на место медики решили, что она «спит». В итоге 31 августа женщина скончалась, сообщает Telegram-канал «112» .

Предварительно известно, что Елена З. попала в одну из московских больниц сразу с поезда. Медики диагностировали у нее инсульт, начали лечение. Пациентка впала в кому. Больше двух недель специалисты боролись за ее жизнь, но оказались бессильны. Женщина скончалась, не приходя в сознание.

Елена З. ехала в поезде Волгоград — Москва вместе с двумя детьми. По словам дочери женщины, на станции в Липецке в состав поднялась бригада медиков, которая посчитала, что пациентка просто «спит». Женщину осматривали на расстоянии только взглядом.

Драгоценное время было упущено. Столичные медики сделали все, что было в их силах. Где и когда похоронят пассажирку поезда, не уточняется.