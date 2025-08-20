У москвички случился инсульт в поезде. Врачи не помогли, думая, что она «спит»

Соцработница, ехавшая в плацкарте из Волгограда в Москву, потеряла сознание в поезде из-за инсульта. Медики, которых вызывали в вагон, не помогли ей, посчитав, что женщина «спит». Позже московские врачи обнаружили у пострадавшей венозный инфаркт и провели ей трепанацию черепа, сообщают «Осторожно, новости» .

Мать соцработницы Елены рассказал, что 12 августа дочка возвращалась в Москву с двумя детьми и ехала в плацкартном вагоне. Уже в поезде она почувствовала головную боль и тошноту, а ночью потеряла сознание и упала. Пассажиры положили ее на полку и вызвали врачей, которые пришли к пострадавшей во время остановки в Липецке.

Зашедшая в вагон бригада медиков, по данным издания, не стала помогать женщине, посчитав, что она «просто спит». По словам дочки, которая ехала с Еленой, медики даже не подошли к матери и осмотрели «издалека». Девушка добавила, что пассажиры торопили врачей, утверждая, что из-за них поезд может задержаться.

По приезде Елену и двух детей встретила ее мать. Она рассказала, что проводник не помог ей и просил быстрее покинуть поезд, потому что составу нужно было ехать в депо. В итоге, по данным журналистов, мать вытащила пострадавшую москвичку «на своей спине».

В больнице у Елены диагностировали венозный инфаркт и обширное кровоизлияние в мозг. Оказалось, что в пути у соцработницы случился ишемический инсульт.

Елене провели трепанацию черепа. Она находится в коме в крайне тяжелом состоянии, рассказала мать пострадавшей.

«Ну не может человек 21 час спать! <…> Врачи в больнице сказали, что потеряно время. Лена — соцработник, она обслуживает бабушек, она никогда не пройдет мимо. Почему сейчас люди прошли мимо нее?» — заявила родительница.