Колледж Электростали провел день открытых дверей 6 июня

Электростальский колледж 6 июня провел заключительный в этом сезоне День открытых дверей перед стартом приемной кампании. Абитуриенты посетили мастерские, поучаствовали в профпробах и узнали о возможностях целевого обучения и трудоустройства, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мероприятие прошло в центральном корпусе колледжа. Для будущих студентов организовали экскурсии по учебным мастерским и профессиональные пробы, где можно было познакомиться с выбранными специальностями на практике. Представители колледжа подробно рассказали об условиях поступления, преимуществах целевого обучения и перспективах трудоустройства выпускников.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.