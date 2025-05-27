Пассажирка рейса Екатеринбург — Сочи, из-за которой самолет экстренно посадили в казахстанском Актобе, умерла. Ранее экипаж лайнера, на котором летела женщина, подал сигнал тревоги над Казахстаном, сообщает Mash .

Происшествие случилось на борту самолета авиакомпании Nordwind. Пока неизвестно, из-за чего именно умерла пассажирка. По данным канала, во время полета ей стало плохо, после чего экипаж подал сигнал SOS и решил заходить на экстренную посадку в Актобе.

На борту самолета летели 564 пассажира. Прочие обстоятельства выясняются.

В понедельник, 26 мая, самолет Ан-24 совершил жесткую посадку в Иркутской области. Во время приземления лайнер выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и сломал переднюю стойку шасси. Момент жесткой посадки Ан-24 попал на видео.