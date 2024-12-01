Умер звезда «Дюны» французский актер Нильс Ареструп

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Скончался 75-летний французский актер Нильс Ареструп, известный по роли во франко-израильской драме «Дюна» 2013 года, сообщает Ura.ru .

Он умер в окружении семьи в своем доме в пригороде Парижа.

Как пишет Agence France-Presse, точная причина смерти артиста еще не названа.

Ареструп родился 8 февраля 1949 года. Он известен зрителям в мире по ролям в фильмах «Дюна» 2013 года, «Мое сердце биться перестало», «Пророк», «Ее зовут Сара», «Скафандр и бабочка», «Ученик чародеев» и т. д. Актеру вручили две премии Cesar за лучшую мужскую роль второго плана.