«Умер как мученик»: раскрыта причина убийства священника в Дербенте

Среди погибших в результате теракта в Дагестане числится настоятель православного храма в Дербенте отец Николай. Боевики ворвались в церковь и перерезали ему горло, сообщает « Комсомольская правда ».

Батюшкой Николай Котельников стал в 1977 году, он посвятил всю свою жизнь церкви. В последние годы жизни мужчина сильно болел.

Родственники считают, что отец Николай был основной целью террористов. Боевики убили его, так как он был православным, а два его зятя-азербайджанца также приняли православие и стали священниками.

Отца Николая убили прямо на глаза у его жены Валентины. Священник пытался помешать террористам сжечь икону, после чего боевики с ним расправились.

Сейчас семья погибшего готовится к похоронам, которые проведут 26 июня.