Умер известный врач-диетолог Алексей Ковальков

Известный врач-диетолог, ведущий программ «Еда по правилам и без» и «Семейный размер» на телеканале «Домашний» Алексей Ковальков скончался на 63-м году жизни, сообщает РИА Новости .

В пресс-службе телеканала напомнили, что Ковальков был доктором медицинских наук, профессором, ведущим специалистом страны по лечению ожирения, руководителем Клиники коррекции веса. Также он являлся автором множества книг и научных работ.

Последние три года жизни Ковальков боролся с тяжелой болезнью. Врач регулярно вел тренинги и семинары. Последнее видео на своем канале он опубликовал 13 ноября, а 4 декабря его не стало.

Известный диетолог был очень трудолюбивым и принципиальным. Он открыто критиковал многих блогеров в Сети, а также был противником диет. Ковальков был уверен, что ограничения в еде помогают похудеть лишь временно, но не учат человека правилам пищевого поведения.

Ранее стало известно о смерти российского блогера и стримера Amoral, так же известного, как Дмитрий Костенков. Его тело нашли в поселке Парголово в Санкт-Петербурге.