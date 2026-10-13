«Только жрать научилась»: блогершу оскорбил фитнес-центр в Калининграде

Блогерша Any Key рассказала в соцсетях, как один из фитнес-клубов Калининграда отреагировал на ее видео, где она ела апельсин в кадре и сравнивала распространение чумы с концертом Ольги Бузовой. Представители спортивной индустрии оскорбили девушку, после чего она решила рассказать эту историю в Сети.

В публикации она порассуждала о шоу Ольги Бузовой. «Да, я понимаю „девочка никто, которая добилась“. Да осознаю „шоу было крутым“. НО!» — написала она.

По ее словам, если вложить столько же денег в артиста со слухом, голосом и харизмой, получится такое же шоу.

После этого фитнес-клуб с официального аккаунта прокомментировал ролик, в котором заявил, что блогерша отвратительно ест в кадре.

«А ты жри, жри, мозг уже близок к блокировке. Ты видимо только жрать научилась. Большего не дано», — гласил ответ.

Блогерша нашла контакты владелицы фитнес-центра и позвонила ей, чтобы спросить, почему ее сотрудники пишут такие комментарии в Сети и оскорбляют женщин. На что получила ответ, что ничего в этом такого нет. Владелица не поняла, почему блогерша посчитала комментарий оскорбительным.

После этого девушка решила вынести все в Сеть, чтобы предупредить девушек о том, как к людям относится фитнес-клуб, позиционирующий себя как лояльный.

Блогерша отметила, что не ожидала такого отклика на свой звонок, и пообещала выложить еще один фрагмент для более широкой картины.

«Нет — мне не показалось. Да — я уверена в том, что подобное поведение не допустимо! Единственное, зачем я это делаю — предупредить всех женщин, которые собирались туда пойти. Чтобы знали личность человека, который им владеет. И сделали свой выбор осознанно», — объяснила она.

Any Key добавила, что хочет, чтобы женщины Калининграда знали, к кому в фитнес-клуб они ходят.

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