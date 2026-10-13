В Подмосковье завершили сезонный сбор излишков яблок и бахчевых

Жители Московской области сдали около 7 тонн органических отходов в ходе завершившейся сезонной акции по сбору излишков яблок и бахчевых культур. Собранный урожай направили на переработку и корм животным вместо вывоза на свалки, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В Московской области завершилась экологическая акция по приему излишков яблок и бахчевых культур. Жители сдали около 7 тонн органических отходов, которые направили на переработку и корм животным.

Акцию организовало министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области. Для сбора установили более 100 брендированных баков вблизи садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ), у овощных палаток, сельскохозяйственных рынков и бахчевых развалов. Все точки отметили на интерактивной карте.

Инициатива помогла найти применение урожаю, который оставался невостребованным после домашних заготовок и со временем портился. Специальные контейнеры позволили собирать эти излишки отдельно.

«Конец августа и начало сентября — пора сбора урожая. В эти недели нагрузка на контейнерные площадки заметно растет, особенно в СНТ — там расположено более 15% всех КП региона. Чтобы яблоки, арбузы и тыквы не превращались в стихийные навалы, мы и в этом году открываем более 100 специальных точек сбора — у рынков, дачных кооперативов и рядом с многоквартирными домами», — ранее отметил вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов.

По его словам, такое решение уже не первый год пользуется спросом у жителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность взаимодействия с садовыми некоммерческими товариществами.

«Традиционно у нас идет работа по зимним, весенним контейнерным площадкам, и, что важно, я очень надеюсь, что наши коллеги, главы, члены нашей команды сопровождают работу, связанную с СНТ. Перезаключение контрактов, <…> все эти, кому-то может показаться — детали, на самом деле — основополагающие вещи, приведут нас к хорошему и важному, заметному результату», — подчеркнул Воробьев.