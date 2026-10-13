Студенты вуза во Владивостоке замерзают в общежитии без отопления и горячей воды

В общежитиях одного из вузов во Владивостоке Приморского края учащиеся около месяца остаются без горячего водоснабжения, а также без отопления, несмотря на официальный старт отопительного сезона. Об этом сообщает Telegram-канал « Осторожно, новости ».

По словам студентов, подача горячей воды прекратилась еще в середине сентября, а в одном из жилых комплексов перебои начались с 6 сентября. Руководство обещало возобновить подачу ресурса к 12 октября, однако сроки соблюдены не были.

Ситуация усугубляется тем, что с наступлением холодов во Владивостоке тепло в комнаты, предположительно, так и не поступило. При околонулевой температуре воздуха за окном студентам приходится круглосуточно находиться в помещениях в нескольких слоях теплой одежды.

Сложности с водоснабжением зафиксированы по меньшей мере в девяти корпусах общежитий вуза. В качестве временного решения администрация предложила учащимся посещать душевые в девятом корпусе по предварительной записи с получением ключей от свободных комнат. Однако студенты из отдаленных северных корпусов вынуждены тратить на дорогу пешком до получаса, опасаясь простудиться на обратном пути, и простаивать в длинных очередях.

Вдобавок к отсутствию тепла в студгородке периодически пропадает холодная вода, а в южных зданиях фиксируются отключения электроэнергии. В аварийных службах студентам называют противоречивые данные. По одной информации, подачу горячей воды отложили до 1 ноября, по другой — задержка связана с неготовностью внутренних сетей университета выдержать нагрузку.

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