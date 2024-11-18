Умер известный художник Сергей Чесноков-Ладыженский

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Известный российский художник Сергей Чесноков-Ладыженский скончался в возрасте 70 лет. Тело мужчина обнаружили накануне в его квартире на Октябрьской улице в Москве, сообщает SHOT .

Предварительной причиной смерти художника стала острая сердечная недостаточность. Известно, что с 2019 года он боролся с онкологией.

Чесноков-Ладыженский родился 1 октября 1954 года в столице. Он окончил художественный факультет МТИ.

Работы художника находятся в собраниях Третьяковской галереи. Также они выставлялись и за рубежом: в Италии, Австрии, США и т. д. Кроме того, Чесноков-Ладыженский был профессором Гуманитарно-прикладного института.

Ранее стало известно о смерти экс-солиста музыкальной группы «На-На» Владимира Левкина. В последние дни жизни он страдал от тяжелой стадии лейкоза.