Умер глава СУ СК РФ по Карачаево-Черкессии Николай Щепкин

Глава следственного управления Следственного комитета РФ по Карачаево-Черкесской Республике Николай Щепкин скончался в возрасте 49-лет. Генерал-майор юстиции не дожил две недели до своего 50-летнего юбилея, сообщает пресс-служба СК России.

«Выражаю соболезнования родным и близким в связи с тяжелой утратой <…> Светлая память о Николае Вячеславовиче навсегда останется в наших сердцах. СК окажет всю необходимую помощь и поддержку семье», — заявил председатель СК России Александр Бастрыкин.

Николай Щепкин родился 18 августа 1975 года в Москве. В 1998 году окончил Московскую государственную юридическую академию. В сентябре 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Щепкина главой СУ СК России по Карачаево-Черкесской Республике.

Николай Вячеславович был награжден нагрудным знаком «Почетный работник Следственного комитета при прокуратуре РФ», медалью «За безупречную службу» I степени, знаком отличия «Отличник следственных органов», медалью «За верность служебному долгу» и другими ведомственными наградами.

Ранее стало известно, что в возрасте 74 лет скончался советский, российский и казахстанский космонавт Талгат Мусабаев. За всю свою жизнь он провел в космосе в общей сложности почти год.