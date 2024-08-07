Умер экс-кандидат в депутаты Тверской думы, признавшийся в убийстве жены в Сети

В больнице скончался экс-кандидат в депутаты Тверской городской думы Евгений Никольский, который убил свою супругу и признался в преступлении в соцсетях, сообщает SHOT .

У мужчины оторвался тромб. Хотя пациент находился в медучреждении, но врачи не смогли его спасти.

В апреле 36-летний Никольский убил супругу, а после написал об этом в Сети. Причиной трагедии стал семейный конфликт и ревность мужа. У супругов осталась маленькая дочка, о ней заботятся дедушка и бабушка.

В день убийства мужчина приехал к семье жены и начал с ней ругаться. После этого он ударил женщину ножом в шею. Брат Никольской попытался помешать нападавшему, но получил удар домкратом.