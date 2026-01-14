Умер через 6 дней: россиянка может сесть в тюрьму после драки с пьяным мужем

Пьяный муж напал на жительницу Новороссийска с ножом. Женщине пришлось отбиваться от него табуреткой, а спустя неделю после этого мужчина умер. Его супруге грозит до 15 лет лишения свободы, сообщает Baza .

Как рассказала 20-летняя дочь пары, родители часто конфликтовали из-за пристрастия мужчины к алкоголю. Были случаи, когда после ссоры мать ходила с побоями.

16 октября произошла очередная потасовка. Федор ударил супругу в глаз, а потом ушел в магазин за спиртным. Домой он вернулся уже пьяным и набросился на Юлию с новой силой. Он взял нож и начал угрожать жене убийством.

Женщине пришлось схватить табуретку, чтобы защищаться. Она ударила мужа по голове, после чего того пришлось госпитализировать в реанимацию. Спустя шесть дней он умер. На Юлию возбудили уголовное дело за умышленное нанесение тяжкого вреда здоровью, повлекшее за собой смерть. Ей грозит до 15 лет колонии.

Родные настаивают, что это была самооборона и что наказание должно быть мягче. Однако следователи не согласны с этим. При этом есть проблемы с уликами: нож, которым орудовал Федор, семья помыла после потасовки, а его одежду выкинули, так как ее разорвали врачи в реанимации, спасая жизнь мужчине.

Ранее в Орехово-Зуевском городском округе местной жительнице предъявили обвинение в жестоком убийстве своего знакомого в ходе пьяной ссоры. Она несколько раз ударила своего оппонента пластмассовым стулом, а затем пырнула ножом.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.