Била стулом, колола ножом: в Подмосковье женщина расправилась с собутыльником

В Орехово-Зуевском городском округе местной жительнице предъявили обвинение в жестоком убийстве своего знакомого в ходе пьяной ссоры, сообщает пресс-служба СУ СК России по Московской области.

Согласно данным следствия, 12 января в квартире многоэтажки на Набережной улице межу обвиняемой и ее знакомым произошел конфликт во время застолья. В ходе ссоры женщина несколько раз ударила своего оппонента пластмассовым стулом, а затем несколько раз пырнула ножом в область груди и предплечья.

От полученных ранений мужчина скончался. Очевидцы вызвали на место сотрудников полиции и бригаду скорой помощи. Предполагаемую убийцу задержали.

В отношении 39-летней женщины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Фигурантке предъявили обвинение. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

