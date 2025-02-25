Умер бывший агент СС, закрывший телом Жаклин Кеннеди во время убийства ее мужа

На 94-м году жизни умер экс-агент Секретной службы (СС) США Клинт Хилл. Он смог защитить от выстрелов первую леди Жаклин Кеннеди, когда убили 35-го американского президента Джона Кеннеди, сообщает РБК .

Хилл работал в Секретной службе с 1958 года. В 1963 году он охранял Жаклин Кеннеди. В момент стрельбы мужчина побежал к машине главы государства и закрывал его жену собственным телом, пока они не добрались до больницы.

Хилл был приставлен к Жаклин еще в течение года после убийства Кеннеди. Однако ушел на пенсию в 1975 году в связи с наличием симптомов посттравматического стрессового расстройства.

В своей книге «Пять дней в ноябре» Хилл опровергал теории заговора об убийстве Кеннеди. В произведении он подробно рассказал о том дне.

Ранее сотрудники ФБР нашли 2,4 тыс. записей об убийстве 35-го президента США Джона Кеннеди. Документы не дошли до комиссии, которая была ответственна за изучение и обнародование материалов.