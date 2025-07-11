В Липецкой области при падении беспилотника на предприятие погиб человек
На территорию сельхозпредприятия в Липецкой области упал БПЛА, в результате чего один человек погиб, еще один пострадал, сообщил глава региона Игорь Артамонов в Telegram-канале.
В результате падения беспилотника произошло возгорание.
«К сожалению, не обошлось без жертв», — отметил Артамонов.
Он добавил, что пострадавшему оказывается медицинская помощь.
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