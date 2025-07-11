В Липецкой области при падении беспилотника на предприятие погиб человек

Происшествия

На территорию сельхозпредприятия в Липецкой области упал БПЛА, в результате чего один человек погиб, еще один пострадал, сообщил глава региона Игорь Артамонов в  Telegram-канале.

В результате падения беспилотника произошло возгорание.

«К сожалению, не обошлось без жертв», — отметил Артамонов.

Он добавил, что пострадавшему оказывается медицинская помощь.

Ранее в Тульской области жители Новомосковска и прилегающих поселков  сообщали о мощных хлопках в небе — в некоторых домах ощущалась вибрация стекол.