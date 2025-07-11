В Липецкой области при падении беспилотника на предприятие погиб человек Происшествия сегодня в 05:43

На территорию сельхозпредприятия в Липецкой области упал БПЛА, в результате чего один человек погиб, еще один пострадал, сообщил глава региона Игорь Артамонов в Telegram-канале.

В результате падения беспилотника произошло возгорание. «К сожалению, не обошлось без жертв», — отметил Артамонов. Он добавил, что пострадавшему оказывается медицинская помощь. Ранее в Тульской области жители Новомосковска и прилегающих поселков сообщали о мощных хлопках в небе — в некоторых домах ощущалась вибрация стекол.