ФБР: 2,4 тыс записей об убийстве Кеннеди не дошли до комиссии

Федеральной бюро расследований (ФБР) заявило о 2,4 тыс. найденных записях об убийстве 35-го президента США Джона Кеннеди. Эти документы не дошли до комиссии, ответственной за изучение и обнародование материалов, сообщает РБК .

По информации издания Axios, всего в документах 14 тыс. страниц. Белому дому рассказали о существовании этих материалов 7 февраля. Пока их содержание не раскрывается.

Журналисты предполагают, что обнаружение новых материалов вызовет вопросы о раскрытии информации и соблюдении процедур в правительстве.

При этом сторонники сохранения секретности материалов уговаривали Трампа, а затем его преемника Джо Байдена не раскрывать документы полностью. Они считали, что это скомпрометирует источники сбора разведданных. После первого срока республиканец сожалел, что не опубликовал записи.

Джона Кеннеди убили в Далласе 22 ноября 1963 года. По официальной версии, убийцей-одиночкой был бывший морской пехотинец Ли Харви Освальд. Спустя два дня Освальда застрелили в полицейском участке.

Ранее РИАМО рассказывало о версиях убийства американского президента Джона Кеннеди с подробным описанием нестыковок следствия.