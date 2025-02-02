Умер актер Колокольников из сериала «Возвращение Мухтара»

Скончался украинский актер Станислав Колокольников, ему было 63 года, сообщили его РИА Новости .

Его коллеги в соседях рассказали, что в последние годы артист тяжело болел, но не уточнили, чем именно. Он умер вечером 30 января

Театральный коллектив «Колесо» назвал смерть актера невосполнимой утратой.

Колокольников снимался в различных проектах, среди которых «Возвращение Мухтара», «Утесов. Песня длиною в жизнь», «По закону» и «Ярость».