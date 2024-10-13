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Умер актер из сериалов «След» и «Улицы разбитых фонарей» Александр Крючков

Советский и российский актер Александр Крючков скончался на 81-м году жизни в Москве, сообщает kp.ru .

О смерти Крючкова стало известно 7 октября. При этом причины кончины заслуженного артиста РСФСР неизвестны.

Александр Крючков родился 22 ноября 1943 года. В 1969 году окончил Российский институт театрального искусства — ГИТИС. За свою профессиональную карьеру служил актером в Московском областном театре юного зрителя, Камерном областном театре и Королевском драматическом театре.

Крючков получил известность благодаря ролям таких фильмах и сериалах, как «След», «Улицы разбитых фонарей-6», «Помни имя свое», «Вольная грамота», «Золотой туман» и др.

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