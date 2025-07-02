Украина переживает беспрецедентный отток молодежи, который может привести к коллапсу системы образования и социальной сферы, сообщает РИА Новости .

Согласно данным издания NGL.media, около 720 тысяч украинских школьников уже обучаются за рубежом, причем тенденция охватывает не только учащихся, но и выпускников, планирующих поступать в иностранные вузы.

Ситуация усугубляется тем, что, по данным Times, многие подростки бегут не только из-за боевых действий, но и опасаясь принудительной мобилизации.

Зеленский, признавая масштабы проблемы, ранее анонсировал создание специального министерства по работе с эмигрантами.

Эксперты предупреждают: если тенденция сохранится, Украина может потерять целое поколение, что поставит под вопрос восстановление страны в будущем. Особую тревогу вызывает почти равное соотношение юношей и девушек среди уезжающих, что угрожает фундаментальным демографическим изменениям.