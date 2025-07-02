Корпоратив превратился в чемпионат мира по бегу в костюмах динозавров

В США завершился самый необычный спортивный турнир года — массовый забег в надувных костюмах динозавров, собравший более 300 участников, сообщает портал «Чемпионат» .

Это абсурдное, но заряжающее позитивом событие началось в 2017 году как корпоративная вечеринка компании по борьбе с вредителями, а теперь превратилось в масштабное шоу с официальным статусом «неофициального чемпионата мира».

Соревнования проводились в нескольких категориях, включая мужские, женские и детские забеги. Особый интерес вызвала экстремальная дисциплина, где участники сначала прыгали с парашютом, а затем бежали к финишной черте.

За годы существования чемпионат приобрел огромную популярность. В этом году он собрал не только рекордное количество участников, но и тысячи зрителей. Организаторы отмечают, что главная цель события — создать атмосферу веселья и позитива, а не определить самого быстрого бегуна.

В следующем году планируется расширить программу соревнований новыми необычными дисциплинами.