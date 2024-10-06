Скончался известный кардиохирург Ренат Акчурин, оперировавший Бориса Ельцина

На 79-м году жизни после тяжелой продолжительной болезни скончался известный кардиохирург Ренат Акчурин, оперировавший первого президента России Бориса Ельцина, сообщает Mash .

Ренат Сулейманович родился 2 апреля 1946 года в Андижане (Узбекская ССР). В 1971 году окончил 1-й Московский медицинский институт имени И. М. Сеченова.

С 1984 года Акчурин начал свою деятельность в области кардиохирургии и получил возможность пройти стажировку в клинике выдающегося американского хирурга Майкла Дебейки, расположенной в Хьюстоне. Затем возглавил отдел сердечно-сосудистой хирургии Института клинической кардиологии им. Мясникова Российского кардиологического научно-производственного центра РАМН.

Широкую известность Акчурин получил в качестве авторитетного специалиста, развившего уникальные направления в восстановительной, сосудистой и кардиохирургии. Также кардиохирург был наставником молодых врачей.

В 1996 году выдающийся кардиохирург провел сложнейшую операцию на сердце Борису Ельцину, после которой политик смог выдвинуть свою кандидатуру на второй президентский срок. При этом другие специалисты опасались, что Борис Николаевич не выдержит столь серьезного хирургического вмешательства.

Ранее на 79-м году жизни скончался известный российский композитор, певец Вячеслав Добрынин. Всего за свою карьеру музыкант написал около 1 тыс. песен, в том числе «Синий туман» и «Не сыпь мне соль на рану…».