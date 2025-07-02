В России прокомментировали приостановку США поставок ПВО Украине

Дмитриев: есть признаки исчерпания ресурсов Запада для помощи Киеву

Решение Вашингтона временно прекратить поставки зенитных ракет и высокоточных боеприпасов Киеву вызвало серьезные вопросы о реальных возможностях Запада продолжать масштабную военную поддержку Украины. считает глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, его слова приводит РИА Новости .

Ранее, согласно данным Politico, под ограничение США попали именно наиболее технологичные виды вооружений — системы ПВО и высокоточные боеприпасы. При этом поставки других категорий военной техники продолжаются в прежнем объеме.

Дмитриев видит в этой избирательности признаки системного кризиса.

«Подобный шаг поднимает вопросы о реальных возможностях Запада продолжать поддержку Украины — и о приоритетах в самой американской оборонной политике», — отметил глава РФПИ.