В России прокомментировали приостановку США поставок ПВО Украине
Решение Вашингтона временно прекратить поставки зенитных ракет и высокоточных боеприпасов Киеву вызвало серьезные вопросы о реальных возможностях Запада продолжать масштабную военную поддержку Украины. считает глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, его слова приводит РИА Новости.
Ранее, согласно данным Politico, под ограничение США попали именно наиболее технологичные виды вооружений — системы ПВО и высокоточные боеприпасы. При этом поставки других категорий военной техники продолжаются в прежнем объеме.
Дмитриев видит в этой избирательности признаки системного кризиса.
«Подобный шаг поднимает вопросы о реальных возможностях Запада продолжать поддержку Украины — и о приоритетах в самой американской оборонной политике», — отметил глава РФПИ.