Минобороны РФ рассказало о подвиге российского офицера, спасшего танк

В ходе боевых действий на Украине экипаж танка под командованием гвардии лейтенанта Ивана Орлова совершил выдающийся подвиг, сообщили в пресс-службе Минобороны.

Офицер не только уничтожил около 20 военнослужащих ВСУ и вражескую технику, но и нестандартным способом отразил атаку беспилотника.

Танковая группа Орлова эффективно работала по позициям противника под артиллерийским огнём. При отходе на исходные позиции офицер заметил приближающийся FPV-дрон.

Не имея под рукой специализированных средств ПВО, Орлов использовал охотничье ружьё, точным выстрелом уничтожив угрозу. Этот манёвр спас боевую машину и экипаж от неминуемого поражения.

«Благодаря профессионализму и хладнокровию гвардии лейтенанта наши штурмовые подразделения смогли занять новые позиции без потерь», — подчеркнули в Минобороны.