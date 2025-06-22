Умер актер и режиссер Московского театра кукол Владимир Доронин

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Актер и режиссер Московского театра кукол Владимир Доронин скончался на 70-м году жизни, сообщает пресс-служба театра.

«Выражаем соболезнования родным и близким В. М. Доронина. В сердцах зрителей и в летописи нашего театра навсегда сохранится имя этого талантливого человека. Светлая память!» — говорится в сообщении.

Владимир Михайлович родится 12 ноября 1955 года. В 1993 году окончил режиссерское отделение Московского государственного института культуры.

За два десятилетия работы в Московском театре кукол Доронин сыграл на сцене множество ролей в таких спектаклях как «Буратино», «Боги Олимпа и Чудовища», «Аленький цветочек», «Щелкунчик», «Синяя птица», «Двенадцать месяцев», «Каштанка и Слон» и других.

Большая часть творческой биографии Владимира Доронина связана с работой в телевизионных программах «Куклы», «Улица Сезам», «Шишкин лес», «Лукоморье» и «Жили-были».

Ранее скончалась народная артистка России, звезда фильма «Любовь и голуби» Наталья Тенякова. Также актриса известна по съемкам в фильмах «Следствие ведут знатоки» и «Отцы и дети».